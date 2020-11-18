فريق «دراغون» ينضم لمحطة الفضاء الدولية

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

انضم أربعة رواد فضاء، هم ثلاثة أمريكيين وياباني، أمس، إلى محطة الفضاء الدولية بعدما انتقلوا إلى المدار على متن كبسولة «دراغون» مصنعة من شركة «سبايس إكس» الخاصة.

والتحمت مركبة «ريزيليينس»، أمس، عند الساعة 04:01 بتوقيت غرينيتش، وفق ما أظهرت صور نشرتها على الإنترنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» التي تأمل في إنهاء الاعتماد على الصواريخ الروسية لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية.

واستقبل الأفراد الثلاثة في طاقم المحطة رواد الفضاء الأربعة بعدما طافوا وسط انعدام الجاذبية داخل غرفة معادلة الضغط وصولاً إلى محطة الفضاء الدولية.

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