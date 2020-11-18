متحف يعرض ديناصورات متصارعة حجبت 14 عاماً

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

استحوذ متحف نورث كارولينا للعلوم الطبيعية على نموذج متحجرات محفوظ بعناية لـ«تيرانوصور» وديناصور ثلاثي القرون يعرف بـ«تريسيراتوبس» بعد وجوده لما يزيد على عقد من الزمن ضمن ملكية خاصة، حسب مقال نشره موقع «ناشونال جيوغرافيك» أخيراً.

وقد كان لعلماء المتحجرات منذ وقت طويل الكثير من التخمينات بشأن متحجرة لا تحفظ هيكلين عظميين لاثنين من أشهر الديناصورات في العالم وحسب، بل إن عظامهما مرتبة وكأنهما لا يزالان على قيد الحياة بل كأنهما متشابكان.

وأطلق على الثنائي الذي عثر عليه اسم «الديناصورات المتصارعة» وطرح تساؤلات عدة لدى العلماء وشكل لغزاً لهم، فهل صادف أن دفن الوحشان معاً بمحض المصادفة، أم أنهما كانا في صراع أبدي؟

وتؤكد ليندساي زانو، عالمة المتحجرات من جامعة نورث كارولينا أن الديناصورين المتحجرين جوهرة حقيقية ظلت مخفية لأكثر من عقد من الزمن.

أما العالم تايلر لايسون من متحف دنفر للطبيعة والعلوم، فيؤكد أن آلاف الدراسات ستجرى على المتحجرات.

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