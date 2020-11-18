باحثون يفككون شيفرة خرائط الألوان دماغياً

المصدر: (دبي - البيان)

قام باحثون من المعهد الوطني للعيون في ماريلاند الأمريكية بفك شيفرة خرائط الدماغ المرتبطة بإدراك الألوان لدى البشر.

وتفتح النتائج التي نشرت في مجلة «كارنت بيولوجي» العلمية باباً جديداً حول عملية تحليل الألوان داخل الدماغ وكيفية إدراكه لها وتوزيعها ضمن مجموعات.

ويمكن للدراسة أن تنطوي على ما يدل على تطور الواجهات البينية للدماغ - الآلة، من أجل الأطراف الصناعية البصرية. ويقول بيفيل كونواي، الدكتور المسؤول عن وحدة الإحساس والإدراك والفعل المشرف على الدراسة: «إنها واحدة من الدراسات الأولى من نوعها التي تحدد اللون الذي يراه الإنسان بناءً على قياسات مباشرة لنشاط الدماغ. وتتيح لنا هذه المقاربة الوصول إلى طرح أسئلة تتعلق بكيفية إدراكنا للون وتصنيفه وفهمه».

وتوفر التقنية طريقة قياس مباشرة لنشاط خلية الدماغ باستخدام سلسلة من أدوات الاستشعار حول الرأس التي تعكس عبر أجزاء من الثانية التغيرات التي تحصل في الدماغ وتمكّن الرؤية.

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