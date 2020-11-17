عودة «ألعاب جيب» الثمانينات

المصدر: (إعداد: اليازية البدواوي)

من المنتظر أن تعيد شركة «نينتيندو» إطلاق لعبة الجيب المحمولة «غيم آند ووتش 1980»، وهو المنتج الذي أثار ضجة كبيرة عند طرحه لأول مرة قبل 40 عاماً.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الشركة اليابانية كانت قد أطلقت مجموعتها في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، وقتها تضمن كل جهاز لعبة واحدة فقط، وشملت سلسلة الأجهزة 59 لعبة بالأبيض والأسود. صرحت الشركة أن اللعبة بنسختها الجديدة ستشبه إلى حد كبير النسخة الأصلية، بحيث يعتمد أسلوبها على إصدار الثمانينات، ولكن ستكون هذه المرة بشاشة LCD ملونة وبطارية قابلة لإعادة الشحن ووصلة «يو إس بي». سيتمكن مستخدم الجهاز من لعب ثلاث ألعاب، بما يشمل سوبر ماريو بروس والمستويات المتقدمة منه.

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