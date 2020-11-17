لوحة من أول أعمال جورج بيمبا في مزاد علني

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

تحتل لوحة من أول أعمال الفنان الجنوب أفريقي جورج بيمبا مكانة متميزة في مزاد «أسباير كايب تاون» 2021 المنتظر.

وتحمل اللوحة التي رسمت عام 1947 عنوان «I Epolojice My Warship» وتعد من القطع القديمة جداً التي قدّمت لفن بيمبا في الواقعية الاجتماعية وستعرض للبيع المرة الأولى بقيمة تقدر بين 400 ألف و600 ألف راند جنوب أفريقي.

وقد أنجز بيمبا اللوحة الزيتية التي تدخل ضمن أرقى أعماله المعروضة للبيع في مزاد علني، لدى التحضير لأول معرض منفرد له في شرقي لندن عام 1948. وبقيت ضمن إحدى المجموعات الفنية الخاصة مدة ستة عقود.

وتثني هايدن براون المشرفة على المجموعات التاريخية للوحات والمنحوتات في معرض إيزيكو الوطني الجنوب أفريقي ومؤلفة المونوغرافيا المتعلقة ببيمبا، على احترام جورج لقيمة الرسم الجيد والتشكيل الإبداعي والعمل المتقن على اللوحات والرؤية الثاقبة، حيث تبين أن هذا الخط ميز إبداعاته ومثل عنواناً ثابتاً لها، لافتة إلى أنها وهي كلها أمور تتجلى بوضوح في لوحته النادرة، كما تقول.

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