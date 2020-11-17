قفاز سريع التحلل مرشح لجائزة عالمية

المصدر: (إعداد- فاتن صبح)

بعد أن دخلت التصاميم على خط مقاربة جائحة «كوفيد 19»، برز قفاز من ضمن معدات الوقاية الشخصية ضمن التصاميم المرشحة لنيل جائزة جيمس دايسون الشهيرة لهذا العام .

كما جاء في مقال في صحيفة «غارديان» البريطانية. ويقول فريق تصنيع «ريغلوف» من معهد بليكينغ للتكنولوجيا في السويد إن القفاز القابل لإعادة التدوير يستخدم لمرة واحدة لكنه يشكل حلاً مستداماً لكمّ النفايات الهائل الناجم عن معدات الوقاية الشخصية. وأشاروا إلى أنه مصنوع من كحول متعدد الفاينيل وهو بوليمر متحلل بالماء يمكن تحلله بسرعة وسهولة وتعقيمه وإعادة تصنيع قفاز جديد منه.

ويكمن الحل في آلةٍ واحدة تقوم بكل تلك الخطوات وتمكن من إقامة نظام إعادة تدوير داخل المنزل بشكل آمن وموثوق. ويذكر أن قفازات الاستخدام لمرة واحدة تشكل 40 % من نفايات معدات الوقاية الشخصية. وتقدم جائزة جيمس دايسون المرموقة للفائز مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني إضافةً إلى حصول الرابح على فرصةٍ لتحويل الابتكار إلى سلعة تجارية مع إحداث تأثير في العالم الحقيقي. ويمثل هذا الابتكار أحد الابتكارات والإبداعات الحديثة التي تظهر في زمن الجائحة، حيث يهدف إلى التغلب على إفرازاتها وتأثيراتها على البيئة المحيطة.

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