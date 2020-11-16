إذاعة تنعى شخصيات على قيد الحياة

المصدر: أ ف ب

اعتذرت إذاعة "إر إف إي" الفرنسية، اليوم، لنشرها عن طريق الخطأ نعياً للعديد من الشخصيات، من بينها لاعب كرة القدم بيليه، والملكة إليزابيث الثانية، وعارضة الأزياء السابقة بريجيت باردو، مشيرةً إلى "مشكلة فنية".

وكتبت الإذاعة العامة، على حسابها في "تويتر": "لقد نتج عن مشكلة فنية نشر العديد من النعوات على موقعنا. نحن نعتذر للأشخاص المعنيين، وكذلك ممن يتابعوننا ويثقون بنا".

ومن بين الشخصيات التي تم نعيها، قادة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والزعيم الكوبي راول كاسترو، وكذلك كلينت إيستوود وصوفيا لورين وبريجيت باردو وجان بول بلموندو.

وتضمنت القائمة أيضاً الوزير السابق والرئيس السابق لنادي مرسيليا برنار تابي الذي نعي خطأ مرات عدة في السابق.

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