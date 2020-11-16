إبداعات «رسام التفاح» تنير أجواء الخريف

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يعتبر الخريف الفصل الأنسب للفنان الكوري يوون بيونغ روك الذي يحترف رسم التفاح بشكل واقعي على أقمشة الكانفاس. وقد أكد «رسام التفاح» ذلك في حديث لموقع «ذا كوريا تايمز» إذ أكد أنه عادةً ما يقيم معارضه في الخريف، حيث يعتقد القيمون أن أعماله تتناسب أكثر ما يكون مع هذا الفصل.

معرض جديد لرسام التفاح الكوري الشهير يفتح أبوابه بعنوان «فضاء يوون بيونغ روك» في مركز غانغنام للمزادات في سيؤول، علماً أنه كان من المقرر أن يتم في دار الشركة في هونغ كونغ إلا أنه نقل بسبب أزمة «كوفيد 19».

وقد كانت هونغ كونغ أول محطة اشتهر بيونغ روك من خلالها في 2008، حيث بيعت لوحة «عبير الخريف» التي تجسد صندوق تفاح مقابل 487،500 دولار هونغ كونغ في دار كريستيز للمزادات. ويشكل التفاح مادةً مألوفة وشهيرة في الرسم إلا أن يوون الوحيد الذي يرسمها على ألواح كانفاس محددة الأشكال يمكن رؤيتها من الأعلى تفادياً لعرض خلفية ما وبدافع من روح متمردة قادت أعماله.

ويشير إلى أن قصته مع رسم التفاح بدأت من صورة التقطها لصندوق من تلك الفاكهة على شاحنة. ومع أنه يرسم التفاح منذ 17 عاماً وأكثر، إلا أنه لا يزال يلتقط صوراً له ليعزز حسّ الواقعية في أسلوبه الذي يتصف بالواقعية فائقة الدقة.

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