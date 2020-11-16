تعزف على الساكسوفون وسط انعدام الجاذبية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

تطفو في بحر من انعدام الجاذبية تحملها أنغام الساكسوفون الذي تعزف عليه في محطة الفضاء الدولية، هكذا بدت رائدة الفضاء جيسيكا مائير في صورة نشرتها لها «ناسا» على تويتر قبل أيام من عودتها إلى الأرض في أبريل الماضي.

وسرعان ما حصدت الصورة بعد بضع ساعات من نشرها ما يزيد على 3800 إعجاب وسيلاً من التعليقات. ورأى المغردون أن اصطحاب آلة الساكسوفون إلى الفضاء أمر رائع، لا سيما العزف عليه. وطالب آخرون باصطحاب فرقة عزف كاملة.

وكانت محطة الفضاء الدولية قد توجهت في وقت سابق إلى المتابعين عبر الإنترنت، وطلبت إليهم تقديم مقترحات حول أشياء يتمنون أن ترافقهم إلى القمر. وتعتبر جيسيكا مائير رائدة فضاء ناسا وعالمة أحياء بحرية وعالمة فيزيائية وكانت تعشق العزف على الناي والساكسوفون منذ كانت صغيرة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز