البحث عن ورش صناعة توابيت سقارة

المصدر: (الأقصر - د ب أ)

أعرب الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، عن أمله بالعثور قريباً على الورش التي استخدمها قدماء المصريين في صناعة التوابيت التي عثر عليها بمنطقة سقارة الأثرية، في محافظة الجيزة.

وأشار وزيري إلى أنه وأعضاء البعثة الأثرية المصرية، التي تعمل برئاسته في المنطقة، يقومون بحفائر تستهدف الوصول لموقع تلك الورش في محيط آبار الدفن التي اكتشفتها البعثة بالمنطقة.

وتوقع العثور على مزيد من الاكتشافات الأثرية في سقارة، والكشف عن المزيد من أسرار المنطقة، لافتاً إلى أنه بجانب استمرار الحفائر بحثاً عن آبار دفن جديدة بالمنطقة، فإن المرممين المصريين بدأوا في ترميم ما تم العثور عليه من توابيت وتماثيل. وأكد على أن آبار الدفن المكتشفة تدل على ثراء أصحاب تلك الدفنات، مشيراً إلى أن سقارة هي إحدى المناطق التاريخية الواعدة بالاكتشافات الأثرية.

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