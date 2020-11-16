الأغنياء يستحوذون على لقاح فايزر

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

بعد يومين فقط من مشاركة شركة الأدوية العملاقة فايزر، النتائج المبكرة الإيجابية لتجربة لقاح فيروس «كورونا»، أدت المشتريات الجماعية للقاح من قبل أغنى دول العالم، إلى ترك أكثر من 85 ٪ من سكان دول العالم، أي أفقرها، دون أي وسيلة للحصول عليه. وحذر نشطاء في المملكة المتحدة، من أن الدول الفقيرة ستعاني طويلاً من فيروس «كورونا»، رغم توفر اللقاح، ودعوا لتغيير قوانين براءات الاختراع العالمية، التي تجعل عملية إنتاج اللقاح حكراً على الشركة التي اكتشفته.

وتقول شركة فايزر، إنها بحلول نهاية 2021، ستتمكن من إنتاج 1.35 مليار جرعة من اللقاح، الذي أظهر فعاليته بنسبة 90 ٪ في الوقاية من عدوى فيروس «كورونا»، في المرضى الذين لم يصابوا بالفيروس مطلقاً. وقد تم بالفعل شراء أكثر من مليار جرعة، ما يمثل 82 ٪ من العرض من قبل الدول الغنية (وتشكل هذه الفئة 14 % فقط من سكان العالم).

واشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة، مع خيار شراء 500 مليون، وهو ما يكفي لتحصين سكانها بالكامل ضد الفيروس.

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