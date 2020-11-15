وفاة المغني البريطاني ديس أوكنور عن عمر يناهز 88 عاما

المصدر: د ب ا

توفي المغني ومقدم البرامج البريطاني ديس أوكنور عن عمر يناهز 88 عاما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أوكنور دخل المستشفى منذ أكثر من أسبوع عقب سقوطه في منزله، ولكنه تعافى، وكانت صحته " جيدة" عندما زارته أسرته في المستشفى.

وقال صديقه بات لاك سميث إن أوكنور كان يتطلع " للعودة لمنزله" ولكن حالته تدهورت فجأة وتوفى بهدوء أثناء نومه مساء أمس السبت.

ولدى أوكنور ابن وأربع بنات. وكان متزوجا وقت وفاته من زوجته الرابعة بروك ويلسون.

وبدأت المسيرة الغنائية لاوكنور عام 1967، بإصدار أغنيته الأولى " كيرليس هاندز".

وبدأ بث البرنامج الحواري " ديس اوكنور تونايت" عام 1977 على قناة هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، واستمر لمدة خمسة أعوام، قبل أن ينتقل البرنامج لشبكة إي تي في ويبث في الولايات المتحدة الأمريكية. وحقق البرنامج نجاحا كبيرا حتى نهاية بثه عام 2002.

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