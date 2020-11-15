275 ألف دولار ثمن خطاب لبيتهوفن

المصدر: دالاس - د ب أ

بيع خطاب للمؤلف الموسيقي الألماني الراحل لودفيغ فان بيتهوفن (1770-1827م) في مزاد بالولايات المتحدة مقابل 275 ألف دولار، أكثر أربعة أمثال ما توقعته دار المزادات.

وأعلنت دار «هيريتدج» للمزادات أول من أمس، أن سعر الخطاب كان من أعلى الأسعار التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة مقابل مخطوطة للملحن المولود في بون. وقبل عقد المزاد، كان من المتوقع أن يصل السعر إلى 60 ألف دولار.

وفي الرسالة المكتوبة بخط اليد، يطلب بيتهوفن من السيد فون باومان إعادة النوتة الموسيقية لثلاثي من عازفي البيانو، ووعد بإعادتها مع سوناتا كمان في غضون أيام قليلة. ووفقاً لدار المزاد، كانت الوثيقة مجعدة ومصفرة قليلاً، لكنها في حالة جيدة بشكل عام. والمالكة الجديدة للرسالة هي عازفة بيانو أرادت في البداية عدم الكشف عن هويتها.

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