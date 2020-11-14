فنان هندي يهدي ولي عهد دبي لوحة بمناسبة يوم ميلاده

المصدر: دبي - خلود حوكل

باستخدام 41 ورقة من الشجرة الشهيرة في الهند باسم «بيبال»، أنهى الفنان الهندي غلوانت سينغ رسم لوحته التي حملت صورة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة ذكرى يوم ميلاده الذي يصادف الرابع عشر من نوفمبر، حيث استغرقت عملية إعداد الأوراق قرابة الشهرين، حيث تمثل هذه الأوراق قيمة خاصة لديهم.

الفنان غلوانت سينغ تقاعد من عمله الحكومي وتفرغ لهوايته وشغفه منذ الطفولة المتمثل في الرسم، حيث درس في معهد تدريب متخصص بالفنون والحرف في البنجاب، واجتاز المستوى الأول، وهو يهوى رسم الوجوه، وكان يعتمد في رسوماته على ورقة واحدة، وكانت الرسمة صغيرة نوعاً ما، لذا فكر باستخدام عدة أوراق ونجح في ذلك دون أن يفقد الرسمة هويتها أو ملامحها باستخدام أكثر من ورقة. وألهمته زياراته المتعددة للإمارات، وإعجابه بثقافة الإمارة وبشخصية سمو الشيخ حمدان بن محمد، أن يرسم هذه اللوحة التي يعبر من خلالها عن إعجابه وحبه لشخصية سموه وللإمارات.

شارك الفنان سينغ في العديد من المعارض الفردية والعامة، في الهند في شانديغار، وأقام معرضاً خاصاً به في مايو 2017 في نادي الثقافة العربي في إمارة الشارقة، وتعد مشاركته في المعرض الفني الدولي الذي أقيم في جامعة أبوظبي باريس السوربون الأبرز، وذلك بمشاركة 47 فناناً من مختلف أنحاء العالم، حيث حظيت مشاركته بإعجاب كل من حضر المعرض، لاسيما لوحة الخيول العربية التي اختارتها الجامعة من بين جميع لوحات الفنانين المشاركين في المعرض، وأعلن عن ذلك في 13 مارس 2019، ويشعر بالفخر كونه الفنان الأول الذي يحظى بهذا الإنجاز من ولاية البنجاب في الهند، ويعود الفضل في ذلك كما يقول لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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