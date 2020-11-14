تمساح عملاق يتجول في ملعب للغولف

المصدر: (دبي - البيان)

تشتهر ولاية فلوريدا الأمريكية بوجود التماسيح حيث تقدر أعدادها بنحو مليون و300 ألف، واعتاد السكان على رؤيتها، لكن تفاجأ زوار لأحد ملاعب الغولف في مدينة نيبلز، أخيراً، بتمساح عملاق يسير الهوينى في الملعب، حسب ما نشر موقع «سكاي نيوز عربية».

وأظهر مقطع فيديو تمساحاً عملاقاً يتجول في المساحات الخضراء بملعب «فالنسيا للغولف».

وتشتهر فلوريدا بكثرة التماسيح التي يتراوح متوسط أعمارها بين 70 و100 عام، حيث يعيش السكان وهذه الحيوانات معاً، ولم يتم الإبلاغ سوى عن 5 وفيات مرتبطة بالتماسيح في الولاية منذ سنة 2010، في حين وصل هذا الرقم إلى 25 بين عامي 1948 و2019.

وسجلت آخر حالة وفاة في فلوريدا بسبب تمساح في يونيو 2018، عندما لقيت شيزوكا ماتسوكي البالغة من العمر 47 عاماً، حتفها على يد تمساح بلغ طوله 12 قدماً في ديفي جنوب شرق فورت لودرديل.

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