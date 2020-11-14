صخرة «وحشية» تمر بالقرب من الأرض اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت ناسا عن أن كويكباً وصفته سابقاً بأنه «خطير»، سيمر اليوم قرب الأرض، حيث ستراقب الوكالة عن كثب هذه الصخرة الفضائية أثناء مرورها، حسب «روسيا اليوم».

ويعرف الكويكب باسم «2020 ST1»، وهو صخرة «وحشية» تمر حالياً عبر النظام الشمسي، ويصل طول الكويكب إلى 350 متراً.

ووفقاً لملاحظات وكالة ناسا، فإن صخرة الفضاء العملاقة تسير بسرعة 8.1 كيلومترات في الثانية، أو أكثر من 29 ألف كيلومتر في الساعة.

وسيصل كويكب 2020 ST1 إلى أقرب نقطة له من الأرض اليوم.

وتظهر خدمات المراقبة التابعة لوكالة ناسا أن الكويكب سيمر بأكثر من 19 ضعف المسافة بين الأرض والقمر، أو أكثر من سبعة ملايين كيلومتر. ومع ذلك، تعتقد ناسا أن الكويكب يمكن أن يكون «خطيراً».

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