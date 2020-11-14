ثمانيني يعزف لزوجته المحجورة في المستشفى

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق مسن إيطالي، أشواقه لزوجته الراقدة في حجر صحي بسبب إصابتها بفيروس كورونا، عبر ألحان على آلة الأكورديون التي تراقصت أصابعه عليها تحت نافذة الغرفة التي ترقد فيها الزوجة بأحد مستشفيات مدينة كاستل سان جيوفاني بشمال إيطاليا.

وقد سجل المارة اللحظات المؤثرة لستيفانو بوزيني (81 عاماً) وهو يعزف لزوجته كارلا ساكي، التي تزوجها قبل 47 عاماً، ألحانها المفضلة، بعدما منع من زيارتها في مستشفى، حسب «روسيا اليوم».

ويظهر بوزيني في الفيديو وهو يعزف مرتدياً سترة حمراء وكمامة، بينما كانت زوجته تراقبه مع آخرين، ثم يقوم بوزيني بالتلويح لزوجته في نهاية العزف.

ويسمع صوت رجل في الخلفية يقول: «رائع.. وما أجمل أن يعزف رجل لزوجته الموجودة في المستشفى!».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز