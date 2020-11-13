اكتشاف مقابر في الصين تعود إلى 1800 عام

المصدر: (دبي - البيان)

اكتشف فريق من البناة، مقبرتين نادرتين، يعود تاريخهما إلى نحو 1800 عام، أثناء حفر أساس موقع بناء في شرقي الصين، حسب موقع روسيا اليوم.

وبنيت الهياكل القديمة، الواقعة في مدينة ديتشو الحديثة، من الطوب وبدت مطلية بجداريات معقدة، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية الصينية. ويعتقد علماء الآثار أنهم ينتمون إلى عائلة مؤثرة، كان أعضاؤها مسؤولين أو أرستقراطيين من أواخر عهد أسرة هان الشرقية (20-225 م).

وصادف عمال البناء مواقع الدفن غير العادية في مايو، أثناء عملهم في منطقة ديشنغ في ديتشو، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا، نقلاً عن صحيفة Qilu Evening News المحلية. وقال السيد صن، المشرف على موقع البناء الأسبوع الماضي: «في ذلك الوقت، حفرنا بعض الطوب، وكانت هناك لوحات ملونة على الطوب، شعرنا أننا ربما وجدنا قبراً قديماً». وأوقف العمال مشروع البناء على الفور، وأبلغوا المسؤولين المحليين بما عثروا عليه في الموقع.

وقال التقرير إن معهد مقاطعة شاندونغ للآثار الثقافية، قام بتقييم الموقع في يونيو، ووجد أن المنطقة تحتوي على مقبرتين. وأرسلت الهيئة خبراء للقيام بمزيد من الحفريات في سبتمبر. وتم العثور على أنماط مختلفة مرسومة على جدران من الطوب باللون الأحمر والأسود والأبيض والأزرق.

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