فلكيون: جزء من القمر يواكب المريخ

المصدر: (دبي - البيان)

عثر الفلكيون البريطانيون من مختبر Armagh البريطاني بالتعاون مع زملائهم البلغاريين والإيطاليين والأمريكيين على جرم فضائي يحلق في مدار المريخ، حسب موقع روسيا اليوم.

وقال الفلكيون إن قطعة من الحجارة بقطر كيلومتر واحد تطارد المريخ، وأشاروا إلى أن هذا الكويكب تم رصده بواسطة تلسكوب VLT التابع للمختبر الأوروبي الجنوبي الواقع في تشيلي الذي تم تزويده بمقياس الأطياف X-SHOOTER.

وسجل التلسكوب طيف الأشعة المنعكسة منه. واتضح فيما بعد أن هذا الطيف يطابق طيف الأشعة التي تنعكس من الصخور القمرية. وتوصل الفلكيون إلى استنتاج مفاده بأن الكويكب المذكور كان في الماضي جزءاً من القمر.

واكتشف هذا الكويكب المسمى بـ1998 VF31 عام 1998 من قبل الفلكيين في مختبر «لينكولن» للبحث عن الكويكبات القريبة من الأرض. وينتمي الكويكب المذكور إلى أسرة كويكبات طروادة التي تواكب عادة كوكباً ما وتدور معه حول الشمس في مدار واحد. ويقع الكويكب في نقطة لغرانج L5 للجاذبية وتفصله عن المريخ زاوية 60 درجة.

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