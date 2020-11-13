رحيل المخرجة الفرنسية نيلي كابلان

المصدر: (باريس - أ ف ب)

غيّب الموت عن 89 عاماً المخرجة والكاتبة الفرنسية نيلي كابلان التي كانت تُعتَبَر رمزاً لـ«الموجة الجديدة» ومن أبرز أفلامها «لا فيانسيه دو بيرات» (1969)، إذ توفيت صباح أمس في مستشفى بجنيف، على ما أفاد قريبون منها.

وقال فرنسوا مارتينيه الذي أجرى مقابلات معها على مدى سنوات لمجلة «لي كاييه دو سينما» إنها رافقت شريك حياتها الممثل والمنتج الفرنسي كلود ماكوفسكي إلى جنيف، حيث توفي في أغسطس الفائت.

ومكثت كابلان مذّاك في مأوى لكبار السن حيث أصيبت بفيروس كورونا الذي أدى إلى وفاتها.

وكانت نيلي كابلان المتحدرة من عائلة روسية والمولودة في بوينوس أيرس وصلت إلى فرنسا وهي في الثانية والعشرين.

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