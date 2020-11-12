أجهزة قياس الكربون تقي من «كورونا»

المصدر: (برلين - د ب أ)

التهوية المنتظمة والصحيحة مهمة خلال جائحة فيروس «كورونا».

وفي حين أنها ليست مشكلة عندما يكون الجو حاراً في الخارج، من المهم في الأيام الباردة ضمان أن لا تصبح الغرف شديدة البرودة عند التهوية أو فتح النوافذ بانتظام. ويمكن لأجهزة قياس ثاني أكسيد الكربون المساعدة، بحسب الرابطة المركزية لتجارة الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات الألمانية. ويُنصح بتلك الأجهزة في الغرف التي يوجد بها الكثير من الأشخاص، مثل الفصول الدراسية والمكاتب والمطاعم والمتاجر.

وعند ظهور إشارات باللونين الأصفر والأحمر، تحذر الأجهزة من وجود مستوى مرتفع من ثاني أكسيد الكربون في الهواء. وهذا يدل على وجود هواء خارج يحتوي على ممرضات محتملة.

ويمكن استخدام تلك الأجهزة في تحديد متى يحين تهوية المكان. ومن أجل تغيير كامل للهواء يجب فتح النافذة على آخرها لدقائق عدة.

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