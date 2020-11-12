ثعبان يتدلى من معدة مالك الحزين

المصدر: (دبي - البيان)

التقط مصور هاو صورة مذهلة لثعبان مرقط يقاتل للنجاة بحياته في تحرك «غريب» من خلال محاولة الانزلاق من معدة طائر مالك الحزين، في ديلاوير، حسب موقع روسيا اليوم.

وتُظهر الصور الثعبان، ورأسه يتدلى في الجو، بينما يطير مالك الحزين إلى الأمام. وقال سام ديفيس، مهندس من ولاية ماريلاند التقط الصور على شاطئ ديلاوير، إن الحدث غير العادي جذب الكثير من الاهتمام بين الحيوانات المفترسة المحلية. وأوضح أن العديد من النسور والثعالب تتبعوا مالك الحزين، وربما سعوا في البحث عن وجبة في حالة عدم تمكن مالك الحزين أو ثعبان البحر من النجاح في الهرب.

وعندما اكتشف ديفيس الرحلة الغريبة لأول مرة، اعتقد أن ثعباناً انقض على عنق مالك الحزين. وكان ديفيس على بعد 68 إلى 91 متراً من الحيوانات، ولكن عدسته متطورة للتصوير بعيدة المدى، لذا التقط صوراً وهو يشاهد مالك الحزين يطير حوله، وحتى يهبط في الماء وثعبان البحر لا يزال مرتبطاً به.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز