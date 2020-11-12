سفينة يابانية على شكل «سحّاب» الملابس

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

صمم الفنان الياباني ياسوهيرو سوزوكي سفينةً عملاقة على شكل زمام (سحّاب) ملابس منزلق شوهدت تشق عباب نهر سوميدا في طوكيو، بحسب ما ذكر موقع «ما مودرن مت»، مرفقاً الخبر بفيديو للسفينة السحّاب منطلقةً في النهر. وشارك هذا التصميم الخارجي بعنوان «اختراق النهر» في مسابقة «ديزاين آرت طوكيو 2020».

وترمز السفينة والمسار الذي تخلفه بعبورها النهر فصله بين جسري أزومباشي وساكوراباشي. واستوحى سوزوكي المعروف بشغف الاستلهام من الأشياء اليومية، تصميم المشروع لدى النظر إلى خليج طوكيو من نافذة الطائرة. وقد خطر له عند مراقبة السفن تعبر المياه من تحته أنها أشبه بزمام سترة منزلق ينفتح. وطوّر الفكرة باتجاه تصميم سفينة بطول تسعة أمتار على شكل سحّاب.

وتتميز السفينة بهيكلها الخارجي والجسر وكلابة السحب أي الأجزاء الثلاثة الرئيسية للزمام بلون الكروم.

ويشير بيان لمشروع «سومي يامي» الفني إلى أنه مع إبحار السفينة السحابة تتجلى تعابير المياه المختلفة المحيطة بها. ويشكل نهر سوميدا تقليدياً الحدّ الفاصل بين إقليمي موساشي وشيموسا، لذا فإن السفينة تعتبر رمزاً يذكّر بقوة بالانقسام.

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