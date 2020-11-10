أزياء «التاج» في معرض إلكتروني

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

في معرض إلكتروني جديد في عصر جائحة كورونا، يعرض متحف بروكلين بنيويورك الأزياء التي ظهرت في المسلسل الشهير «التاج» ليس في حجراته الحقيقية، إنما عبر الإنترنت.

ويسير الزوار عبر أبواب المتحف الافتراضية لرؤية أزياء تلك الفترة التي ظهرت في المسلسل الشهير الذي أذيع عبر منصة «نتفليكس». كما أن المعرض يسلط الأضواء أيضاً على قطع من المسلسل القصير «مناورة الملكة» بشأن أحد نوابغ الشطرنج.

وأقيم المعرض بالتعاون مع منصة «نتفليكس»، والدخول لمشاهدته عبر الإنترنت مجاني حتى 13 ديسمبر المقبل. ويتم افتتاحه أسبوعين قبل دخول مسلسل «التاج» موسمه الرابع المنتظر بشدة مع وصول رئيسة الوزراء آنذاك مارجريت تاتشر والأميرة ديانا.

وافتتح متحف بروكلين في عام 1887 وهو ثاني أكبر صالة عرض بنيويورك، ويضم مجموعات علمية وإثنولوجية وقطعاً فنية من القرون التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين.

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