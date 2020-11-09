منصة ذكية تحوّل المكاتب الفارغة إلى مزارع

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طورت شركة تكنولوجيا الزراعة الفنلندية «آي فارم» منصة خدمات أطلقت عليها اسم «غروتيون» لإدارة ذكية للمزارع العامودية عن بُعد. وقد استعانت لتلك الغاية مساحات واسعة من المكاتب الفارغة بفعل الجائحة، بحيث جاء «غروتيون» ليجلب الحياة حرفياً لتلك المساحات عبر مزارع عامودية تجارية فيتيح لسكان المناطق الحضرية الوصول لمنتجات طازجة قريبة من مواقع إقامتهم.

ويساعد المشروع المزارعين الحضريين التحكم بكافة جوانب العمل بدءاً من اختيار نوع المحاصيل وصولاً لوضع مخطط بمواعيد جني المحاصيل على اختلاف توزع المواقع. وتدير المنصة عن بُعد مجموعة من الاحتمالات الأساسية لنجاح المحصول بما يتضمن ذلك من التحكم بالمناخ الداخلي والإضاءة ومواعيد إعطاء المغذيات والرصد المبكر للإصابة بالأمراض. ويزيد المزارعون الذين يستخدمون المنصة إيراداتهم المالية والمادية عبر توفير الوقت والطاقة المستهلكين في صيانة المعدات وإدارة الموظفين ورش المبيدات. وفي حين تنتظر «آي فارم» المشاركين المهتمين بإنشاء مزارع عامودية، فإنها تعمل بشكل ناشط على الترويج لشبكات الشركات المعنية بالأغذية المستدامة وتعمل على تأمين الدعم بمختلف الطرق من خلال إما توفير الحلول الاستثمارية أو الفرص للبيع بالتجزئة.

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