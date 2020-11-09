أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

المصدر: دبي - البيان

تساعد الفيتامينات والمعادن التي نحصل عليها من الأطعمة على القيام بوظائف الجسم الداخلية المختلفة. كل فيتامين له دور محدد يلعبه ولا يمكن استبداله بأي مغذيات أخرى. عندما لا تحصل أجسامنا على كمية كافية من عنصر غذائي معين لفترة طويلة، يؤدي ذلك إلى نقص التغذية ويسبب أنواعًا مختلفة من المشكلات الصحية. للتغلب على هذه النواقص، يعتمد الكثير من الناس على المكملات الغذائية ويتساءلون غالبًا عن كيفية الحصول على أقصى الفوائد الصحية منها.

وبحسب ما أورد موقع 24 نقلاً عن صحيفة تايمز أوف إنديا، هناك شيئان يجب على المرء مراعاتهما عند تناول المكملات، وهما الانتظام والتوقيت. يجب أن تتناول أقراصك بانتظام وفي الوقت المناسب. من الأفضل تناول بعض الفيتامينات بعد الوجبة، والبعض الآخر على معدة فارغة. يُعتقد أن تناول بعض الفيتامينات في وقت محدد قد يقلل من مخاطر الآثار الضارة. ويمتص نظامنا كمية الفيتامينات التي يتطلبها ويطرد الباقي من الجسم. لذلك، من المهم تناول هذه الفيتامينات بانتظام.

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