تحسن الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح بشكل ملحوظ

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت صحيفة " القبس " الكويتية أن الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح تحسنت بشكل ملحوظ، ، متوقعة أن تغادر العناية الفائقة خلال فترة قريبة.

ونقلت الصحيفة عن الكاتبة مريم القلاف قولها: " انا على تواصل مع اسرة الشراح وحالتها في تحسن ملحوظ ومن المتوقع ان تغادر العناية الفائقة خلال أيام، وانتهز الفرصة لطمأنة محبي ام سالم وجمهورها في كل مكان،".

وأضافت :" دعاؤكم المستمر وكلماتكم الطيبة ورسائل المحبة التي انهالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان لها بالغ الأثر على الروح المعنوية لأسرتها».

وأدخلت الشراح العناية الفائقة بالمستشفى الأميري، بعد تدهور حالتها الصحية بعد خضوعها لجراحة في الأمعاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة القديرة، طالبين الدعاء لها من جمهورها ومحبيها.

كما تفاعل مع الخبر العديد من نجوم الساحة الفنية حيث تمنوا الشفاء العاجل للشراح.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز