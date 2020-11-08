«كثبان متحركة» في متحف كندي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ترتفع الممرات الرملية وتتموج في جدارية ضخمة من تنفيذ شركة الهندسة المعمارية الكندية «نوس» لتطالع زوار متحف مونتريال للفنون الجميلة بعمل ساحر بعنوان «كثبان متحركة» المناسب تماماً وفقاً لموقع «كولوسال».

وينطوي الإبداع الفني التحويري على خطوط بأطياف ألوان طبيعية تتهادى على طول الممر فتخلق مساراً مضللاً يقلّد مشهديات الصحارى والشطآن.

أما الكرات المصنوعة من مادة الكروم والتي تظهر بشكل متقطع على طول الطريق فتعكس المباني الهندسية المحيطة والأنماط المتموجة على الأرض.

وتزامن المشروع الفني الذي ظهر في العام 2018 مع معرض بعنوان «من إفريقيا إلى الأمريكيتين: وجهاً لوجه مع بيكاسو الماضي والحاضر» مما دفع شركة «نوس» إلى طرح مقاربة المنظور المنثني للرسامين التكعيبيين.

وقد اختير عمل «كثبان متحركة» بعد الدعوة السنوية إلى تقديم مقترحات لتركيب عمل فني على نطاق واسع على جادة المتاحف. ويمكن متابعة أحدث ابتكارات الشركة الفنية عبر موقعها على انستغرام.

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