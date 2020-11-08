38 مليون دولار لماسة وردية استثنائية

المصدر: جنيف - أ ف ب

من المتوقع أن تعرض دار «سوذبيز» الأربعاء المقبل في جنيف حجراً وردياً استثنائياً من الماس، هو جزء من أكبر ماسة وردية تم اكتشافها على الإطلاق في روسيا، ويقدّر سعرها بما بين 23 و38 مليون دولار.

وهذه الماسة التي أطلق عليها «ذي سبيريت أوف ذي روز» تيمناً باسم فرقة باليه شهيرة، هي في فئتها (أرجوانية - زهرية زاهية) أكبر قطعة تعرض في مزاد على الإطلاق.

ويبلغ طول هذه الماسة البيضاوية الشكل، 1,7 سنتيمتر وعرضها 1,27 سنتيمتر. واكتشفت الماسة الأصلية التي تشكل هذه الماسة قطعة منها في جمهورية ساخا (ياقوتيا) في شمال شرق سيبيريا في العام 2017 من قبل مجموعة «ألروسا» الروسية واستغرق الأمر عاماً من العمل الدقيق لتقطيعها وإعطائها شكلها البيضوي مع الحفاظ على لونها اللامع، وفقاً لمدير المبيعات في الدار بينوا ريبيلين.

كما أن سعرها مذهل أيضاً ويقدر بما بين 23 و38 مليون دولار. وهو يعني أن سعر القيراط 2,56 مليون دولار، وهو سعر قريب جداً من الرقم القياسي البالغ 2,6 مليون دولار للقيراط الذي سجلته قبل عامين في جنيف «بينك ليغاسي».

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