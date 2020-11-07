جبل جليدي يهدّد البطاريق والفقمات

المصدر: (باريس - أ ف ب)

قد يصدم أكبر جبل جليد في العالم جزيرة نائية جنوب الأطلسي تضمّ الآلاف من حيوانات البطريق والفقمة التي قد تعجز عن تأمين قوتها، بحسب علماء.

وسرّع الاحترار المناخي من انفصال الجبال عن الأجراف الجليدية في محيط القطب الجنوبي المتجمّد، مخلّفاً تداعيات قد تكون وخيمة على الثروة الحيوانية الواسعة في جزيرة جورجيا الجنوبية البريطانية.

وهذا الجبل الجليدي المعروف بـ«ايه 68» والذي يزن ألف مليار طنّ انفصل في يوليو 2017 عن الحاجز الجليدي «لارسن سي» في أنتركتيكا. ونظراً للسرعة التي يجنح بها، سيستغرق الأمر 20 إلى 30 يوماً قبل وصوله إلى المياه قليلة العمق المحيطة بالجزر. وقد يهدّد هذا الجبل الجليدي، البالغ طوله 160 كيلومتراً وعرضه 48 كيلومتراً وبعمق أقلّ من 200 متر، السواحل في حال اقترابه منها. وتعيش في جزيرة جورجيا الجنوبية الآلاف من البطاريق بأنواع مختلفة إلى جانب حيوانات فقمة وطيور قطرس.

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