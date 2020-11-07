«سيّدة بيتيكو» عاشت قبل 5000 عام

المصدر: (برلين - أ ف ب)

خلصت أبحاث إلى أن «سيّدة بيتيكو» التي عُثر على عظامها مصادفةً في مايو المنصرم خلال أعمال في بيتيكو بولاية براندنبورغ قرب برلين، عاشت على الأرجح بين عامي 3400 و3300 قبل الميلاد.

وعاصرت هذه المرأة التي يرجَّح أن تكون توفّيت وهي في عقدها الخامس، «رجل الجليد أوتسي» الذي عُثر على موميائه سنة 1991 في نهر جليدي في منطقة الألب عند الحدود بين إيطاليا والنمسا.

وقال عالم الآثار فيليب روسكوسشينسكي: «يمكن مقارنة أوتسي بسيّدة بيتيكو من حيث العمر. غير أن اكتشاف رجل أوتسي، كان أكثر أهمية بكثير من حيث حالة الحفظ».

وأظهرت هذه البقايا أن المرأة دُفنت خلال العصر الحجري الحديث، قبل أكثر من خمسة آلاف سنة، في وضعية القرفصاء، وهي إحدى أقدم وضعيات دفن الموتى.

ويستقطب «أوتسي» الذي عاصر «سيّدة بيتيكو» تقريباً والذي كان جسده مغطّى بـ 57 وشماً، في أحد أقدم الآثار على ممارسات دقّ الأوشام، نحو 260 ألف زائر في السنة إلى متحف بولتسانو في شمال إيطاليا حيث يعرض هيكله العظمي.

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