ببغاء ينقذ صاحبه من موت محقق

المصدر: (دبي - البيان)

خرج رجل من مأزق كبير كان من الممكن أن يودي بحياته، بفضل ببغاء يملكه، بعد أن أيقظه الطائر من نوم عميق ليتمكن من الخروج بسرعة من منزله الذي اشتعلت فيه النيران.

وحسب موقع «سكاي نيوز عربية» فقد كان أنتون إنغيوين نائماً عندما بدأ الببغاء «إيريك» بإصدار أصوات عالية وكأنه يصرخ ليوقظ صاحبه، مع بدء رائحة الدخان في الانتشار داخل المنزل. وقال الرجل الذي يعيش في بيرزبن بأستراليا:

«سمعت صوت ضربة وبدأ إيريك في الصراخ، فاستيقظت وشممت رائحة دخان، فأخذته وخرجت بسرعة من الغرفة، ثم رأيت النيران تتصاعد في المنزل». وتابع: «أخذت حقيبتي وخرجت مسرعاً.. أشعر بالصدمة لأنني بخير». من جانبه، قال أحد عمال الإطفاء: «لقد صرخ الببغاء قائلاً (أنتون أنتون)، لتنبيه مالكه».

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