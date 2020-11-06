اختبارات أوروبية مريخية تنتهي في ٢٠٢١

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن ريني بيشل، ممثل وكالة الفضاء الأوروبية في روسيا، أن الاختبارات الأخيرة لمظلات محطة الهبوط على المريخ للبعثة الروسية -الأوروبية ExoMars-2022 ستنتهي في 2021، حسب موقع «روسيا اليوم».

وقال بيشال: «نناقش إجراء اختبارات لمنظومة مظلات هبوط المحطة على ارتفاعات عالية في السويد في شهر مايو 2021، استناداً إلى نتائج الاختبارات التي ستجرى في نوفمبر الجاري في الولايات المتحدة».

ومن المقرر إطلاق المحطة ExoMars-2022 إلى المريخ في 20 سبتمبر 2022 باستخدام صاروخ النقل الروسي «بروتون-إم» مع وحدة التعجيل «بريز-إم» من مطار بايكونور الفضائي. ومن المنتظر هبوطها على كوكب المريخ في 10 يونيو عام 2023.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز