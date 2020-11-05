فيسبوك يعيد سودانياً لعائلته بعد غياب 28 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد مواطن سوداني إلى عائلته بعد غياب استمر 28 عاماً ولم يتمكنوا من العثور على أي أثر له طوال هذه المدة، إلا أن موقع فيسبوك كان له الفضل الأكبر في عودة ابن أسرة عبد العظيم عبد القادر علي طه.

وبدأت القصة من خلال مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تسمى (بسأل عن زول)، والتي من خلالها تمكنوا من العثور على ابنهم الغائب طوال تلك المدة، وفقًا لموقع (العربية نت).

وأوضح مؤسس المجموعة عبر فيسبوك ، الجيلاني العركي، إن جمعًا غفيرًا من أسرة مواطن سوداني كانوا في انتظاره قادمًا من دولة تشاد، حيث غاب عنهم سنين عديدة.

وأوضح جيلاني أن جميع أهل ومعارف عبد العظيم لم يعرفوا عنه أي معلومة لفترة طويلة من الزمن، ولكن بفضل المجموعة التي أسسناها عبر فيسبوك عاد الرجل إلى حضن أهله مرة أخرى.

وعبر مقطع فيديو انتشر في الشبكات الاجتماعية، عمت الفرحة منطقة الكاملين، مكان أسرة عبد العظيم، بعد حضور ابنهم، وكانت الدموع حاضرة من قبل أهله وأحبابه، لا سيما والديه، بعد غياب استمر لأكثر من ربع قرن.

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