مقعد محمول للتباعد الاجتماعي

المصدر: (دبي - البيان)

«كورونا كرايسيس كروك» مقعد بمقبض مصمم لمراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي من تصميم شركة «أوبجيكت استديو» الهولندية وهو يسمح للمستخدمين بالجلوس معاً والحفاظ على مسافة تباعد بينهما وفق ما ذكر موقع «ديزين» الشهير. ويتمتع هذا المقعد بأهمية مميزة كقطعة من مفروشات الشارع خفيفة الوزن وقد دخل القائمة القصيرة لجوائز ديزين 2020، عن فئة تصاميم المقاعد.

وقامت الشركة بابتداع هذا التصميم لمساعدة الناس على التأقلم مع الحياة عقب الإرشادات التي فرضتها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز