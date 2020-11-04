رسالة بطل تايتانيك «الحقيقي» في المزاد

المصدر: (دبي - البيان)

من المقرر بيع رسالة مؤثرة صاغها بطل تايتانيك الذي ضحى بحياته لإنقاذ الآخرين، في مزاد علني بمبلغ 65 ألف دولار، حسبما نشر موقع روسيا اليوم.

وكتب الرسالة جون هاربر، راعي كنيسة Walworth Road Baptist في لندن، وهو أرمل كان يسافر مع أخته وابنته البالغة من العمر 6 سنوات للتبشير في كنيسة مودي بشيكاغو.

واصطدمت سفينة تايتانيك بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي الساعة 11:40 مساء، وغرقت في 14 أبريل 1912، خلال رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك، بعد أكثر من ساعتين بقليل، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.

وقال البائع أندرو ألدريدج من دار Henry Aldridge and Son للمزادات، لشبكة «فوكس نيوز»، إنه بينما تم وضع ابنة وأخت هاربر في قارب نجاة، بقي القس على متن تايتانيك، وأعطى سترة النجاة الخاصة به لأحد الركاب الآخرين.

ويقال بعد ذلك أن القس البالغ من العمر 39 عاماً، استمر في الوعظ حتى اختفى في المياه المتجمدة. وسيتم بيع الخطاب في المزاد في 14 نوفمبر، مع تقدير ما قبل البيع من 38850 دولاراً إلى 64750 دولاراً.

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