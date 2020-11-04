ضغط الدم يزيد من خطر السكتة الدماغية

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

يُعتبر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية في المستقبل، ولاسيما فشل القلب، حتى عندما يكون ضغط الدم خلال فترة النهار، في معدلاته الطبيعية،.

وذلك بحسب بحث جديد تم نشره، أول من أمس، على موقع «ميديكال إكسبريس» نقلاً عن جمعية القلب الأمريكية. وجاء في مجلة «سيركيوليشان» الصادرة عن الجمعية، أن أخصائيي الرعاية الصحية عادة ما يستخدمون قياسات لضغط الدم داخل المكتب وأثناء النهار لتحديد احتياجات المريض من أدوية ارتفاع ضغط الدم، إلا أن الكثير من المرضى قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المكتشف أثناء فترات النوم.

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