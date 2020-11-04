أوركسترا ألمانيا تحتج على قيود «كورونا»

المصدر: (برلين - أ ف ب)

نفّذ بعض أهم فرق الأوركسترا في ألمانيا، مساء الإثنين، دقيقة صمت على المسرح، احتجاجاً على وقف عمل القطاع الثقافي كلّه خلال نوفمبر بسبب جائحة «كوفيد 19».

وبدعوة من مجموعة «ألارمستوفيروت»، صعد موسيقيون من فرق عدّة، أبرزها أوركسترا ميونيخ الفلهارمونية إلى المسرح، ولكن بدلاً من تقديم حفلة موسيقية جرياً على عادتهم، لزموا الصمت في صالة فارغة، على ما أظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي. كذلك بادر الفنانون عبر «تويتر» إلى نشر صور مرفقة بالآتي: «من دون الفن والثقافة، يسود الصمت».

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