متحف للكلمات واللغة في واشنطن

المصدر: (برلين - د ب أ)

تتمتع الكلمات واللغة بقوة سواء في الخطاب العام أو للتعبير عن أنفسنا بشكل شخصي، ومن هذا المنطلق أصبح للكلمات واللغة متحف مخصص لها بالكامل في واشنطن بافتتاح «كوكب الكلمات».

وتشجع المعارض التفاعلية الزوار على تجربة قراءة الخطب الشهيرة باستخدام شاشة التلقين أو غناء أغانٍ أيقونية بطريقة الكاريوكي للشعور بالسبب في أن الكلمات تلقى صدى عند الأفراد.

ويروي جدار من الكلمات يبلغ ارتفاعه 6.7 أمتار، قصة اللغة الإنجليزية، بينما في غرفة أخرى يمكن للزوار من كل الأعمار التعرف على لغات أخرى وما يجعلها فريدة من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو المصورة. لا يزال أمام افتتاح المتحف شهور، بعد تأجيله منذ بداية الربيع جراء أزمة فيروس كورونا. ورغم أن الدخول مجاني فإن المطلوب من الزوار حجز توقيت زمني في إطار قواعد النظافة الصحية.

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