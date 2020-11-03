رحلة جوية لإعادة 70 قطة وكلباً إلى أصحابها في أستراليا

المصدر: (سيدني - د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن عدداً من أصحاب الحيوانات الأليفة، الذين عادوا بسرعة إلى أستراليا قبل وصول جائحة فيروس «كورونا» المستجد إلى ذروتها، دفعوا 100 ألف دولار أسترالي (70 ألف دولار أمريكي)، لتسيير رحلة طيران عارض، لإعادة حيواناتهم التي تركوها خلفهم في كندا.

وبحسب شبكة «ناين نيوز» الإعلامية الأسترالية، فإن نحو 70 قطة وكلباً، ستعود خلال الأسبوع الحالي من فانكوفر في كندا إلى ملبورن. وتستعد العديد من العائلات الأسترالية لهذه الرحلة الجوية، بعد أن انفصلت هذه العائلات عن حيواناتها الأليفة لنحو عام، بسبب إلغاء رحلات الطيران، وتعقيدات إجراءات الحجر الصحي للحيوانات القادمة من الخارج.

وقال آلان سميث للشبكة، إنه سيدفع أكثر من 17 ألف دولار أسترالي، لإعادة كلبين خاصين بالعائلة إلى الوطن. وأضاف أنه وقرينته، عادا إلى أستراليا في ديسمبر الماضي، وكانا يتوقعان عودة كلبيهما إلى أستراليا في رحلة جوية خلال أبريل الماضي.

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