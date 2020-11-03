«بيبي شارك» على عرش «يوتيوب»

المصدر: (سيؤول - أ ف ب)

أصبحت أغنية الأطفال «بيبي شارك»، أكثر تسجيلات الفيديو مشاهدة على «يوتيوب»، أمس، بعدما تخطت عتبة 7 مليارات مشاهدة، متفوقة على أغنية «ديسباسيتو»، التي حملت اللقب لسنوات.

وخرجت «بيبي شارك»، التي أُنتجت في كوريا الجنوبية، من إطار أغنية الأطفال البسيطة، لتنتشر على نحو واسع، عبر شبكة الإنترنت، في كل أنحاء العالم، بفضل مشاهدها التصويرية الغنية بالألوان، ولحنها الجذّاب، وكلماتها التي تتكرر كثيراً.

وتجاوز عدد مشاهَدات الأغنية بنسختها الإنجليزية «بيبي شارك دانس»، على «يوتيوب»، 7 مليارات فجر أمس، منتزعة المركز الأول من «ديسباسيتو» للويس فونسي ودادي يانكي.

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