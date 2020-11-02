المرور السعودي: لا مخالفة على نقص البنزين

المصدر: وكالات

قالت إدارة المرور السعودية انه لا مخالفة على نقص البنزين في المركبات؛ مشيرة إلى أنه لا يوجد في النظام ما ينص على أن البنزين على الربع يُعد مخالفة مرورية.

جاء ذلك في رد المرور بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماع؛ لافتة إلى أنه بالإمكان الرجوع لجدول المخالفات؛ حيث لم يرد أي نص على منح سائق المركبة مخالفة من هذا النوع. بحسب "سبق" السعودية.

يشار إلى أن شائعة "مخالفة البنزين" ليست وليدة اليوم؛ حيث تم نشرها قبل عامين ونفى مصدر وقتها صحة المعلومة، مبينًا أنه تم التحقق من مسجل المقطع، واتضح أن ما ورد فيه غير صحيح مطلقًا، وكان يتداول التصوير مع زميله الآخر، كما تم الرجوع لسجله ولم يتضح وجود مخالفة من هذا النوع وفقًا لادعائه.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أجرت في وقت سابق تعديلات جديدة شملت أنظمة المرور، ومن ضمنها جداول المخالفات بفئاتها المختلفة.

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