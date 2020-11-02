لا تشترِ هذه الكمامة أبداً!

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل استمرار الهجمة الفيروسية لكورونا على العالم، واستمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية، يلجأ البعض إلى التجديد في الكمامات التي يستخدمها، هرباً من الشكل والنوع التقليدي، لكن يجب أن يتوافر بالكمامة المستخدمة بعض الشروط اللازمة كي تقيه من فيروس كورونا.

وهنا حذرت مجلة المستهلكين البريطانيين ?Which من استخدام بعض الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام بعد غسلها؛ بعدما اتضح أن نسبة الحماية التي توفرها من الفايروسات والجراثيم لا تتجاوز 7%.

وجاء التحذير بحسب صحيفة "عكاظ"، بعد مسح للمجلة شمل 15 نوعاً من الكمامات، خلص الى أن بعضها لا يوفر حماية تذكر لمرتديها.

واختارت المجلة ثلاثة أصناف من الكمامات التي اختبرتها وصنفتها تحت شعار «لا تشترِ هذه الكمامة مطلقاً».

والثلاث هي «إتيكيت»، التي تبيعها متاجر «سوبردرغ»، و «تيرمن 8 لايتوايت بريذابل» التي تبيعها سلسلة صيدليات لويدز، و«وايت باترند» التي تبيعها سلسلة سوبرماركت أسدا، التي أعلنت أمس أنها قررت سحب هذه الكمامات من متاجرها في ضوء ما نشرته مجلة المستهلكين.

وأوضحت مجلة ?Which أن أفضل الكمامات حماية هي كمامة NEQI القابلة لإعادة الاستخدام، وتبيعها سلسلة صيدليات بوتس. وكمامة باغز أوف إيثيكس التي تبيعها متاجر جون لويس.

وأوضحت المجلة أن هذين النوعين مريحين في الاستخدام، ويسمحان بالتنفس الطبيعي، دون تأثير في قدرتهما على منع مرور الفايروسات والجراثيم.

وحذرت من أن أقنعة الوجه القماشية التي يمكن غسلها وإعادة استخدامها ليست مصممة لمنع مرور الجزيئات الفايروسية. لكنها يمكن أن تمنع المصاب من تمرير العدوى لمن يخالطهم.

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