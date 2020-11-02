وسادة دجاج مقلي تهدئ الأعصاب وتفتح الشهية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«وسادة الدجاج المقلي الطري» آخر ابتكارات شركة «فيلليسيمو» اليابانية المشهورة بمجموعاتها الفريدة بعد الكثير من الأبحاث.

ولم تغفل الشركة إعادة استنساخ الأشكال غير المتناسقة لأفخاذ الدجاج عند القلي ولا الشكل المقرمش الذهبي الذي نجحت في تقليده تماماً. وأصدرت لكل محبي الدجاج المقلي ثلاثة تصاميم مختلفة يباع كل منها مقابل 3300 ين ياباني. وقد توزعت التصاميم على أشكال القطع العادية الصغيرة وسهلة التناول وتلك الشهية التي عادة ما تترك لتكون الأخيرة وأخرى دسمة فيها الكثير من اللحم الجلد المقرمش. وقد أتت كلها مع جيب جانبي للهاتف المتحرك. كما زوّدت بتقنية استجابة القنوات الحسية الذاتية لأصوات الأزيز على النار التي تستمر لـ15 دقيقة وتهدف لتهدئة الأعصاب وفتح الشهية.

وبما أن قطع الدجاج المقلي تقدَّم عادة مع الليمون فقد أنتجت الشركة كذلك وسادات على شكل شرائح الليمون تباع مقابل 3300 ين أيضاً. وتعطي تلك الوسادة شعوراً بالنوم على طبق مطهو على الطريقة اليابانية الأصلية في أحد المطاعم التقليدية. إضافة إلى وسادات على شكل المحار موجودة ضمن التشكيلات التي تحمل توقيع الشركة تحت شعار «أنت + أكثر» المضحكة التي تضم فقمة عملاقة لحفظ الوسادات والمناشف.

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