تطبيق ينبّه ضعاف السمع بالأصوات المحيطة

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

ابتكر فريق من الباحثين في جامعة واشنطن الأمريكية تطبيقاً إلكترونياً يعمل على الساعات الذكية ويحمل اسم «ساوند ووتش»، يستطيع تسجيل الأصوات المحيطة بالمستخدم ثم يبعث برسالة على الشاشة لتعريفه بالأصوات المحيطة به. وأفاد الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في التكنولوجيا إنه عندما تلتقط الساعة الذكية صوتاً في المكان المحيط بالمستخدم مثل تغريد العصافير أو طنين آلة أو نفير سيارة، فإن التطبيق يقوم بتحديد هذا الصوت والتعرف عليه، ثم يرسل للمستخدم إشارة تنبيه عن طريق الاهتزاز لإخطاره بالصوت الذي تم تسجيله.

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