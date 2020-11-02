أصغر سفينة في العالم هولندية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ابتكر عدد من الباحثين في جامعة لايدن الهولندية العريقة أصغر سفينة في العالم بطول 30 ميكرومتراً، بحيث تستطيع الإبحار على شعرة رأس، كما ذكر موقع وكالة «أسوشييتد برس». وقد استعانوا بميكروسكوب إلكتروني وطابعة ثلاثية لوضع تصوّر للسفينة والشروع ببنائها كجزء من أبحاث تعنى بالتصاميم المبدئية للمركبات القادرة على الانتقال داخل جسم الإنسان لتقديم العلاجات الطبية على سبيل المثال.

وقالت دانييلا كرافت، عالمة الفيزياء التي شاركت مع رايتشل دوهيرتي وآخرين في طباعة سفينة تبلغ ثلث سماكة الشعرة في حديث لمحطة «سي إن إن»: «ركزنا أشعة الليزر داخل قطرة حيث تمكنا عبر تحريكها من رسم الهيكل الذي نريد».

وقام الباحثون بهذه الدراسة بهدف فهم كيفية تأثير بعض الأشكال السابحة الدقيقة الصناعية ذاتية الدفع على الحركة والسحب، وللتعرف إلى سلوك البكتيريا. وأضافت كرافت: «نأمل أن نتعلم مبدأ التصميم الجيد لابتكار عربة توصيل أدوية تعمل بالدفع الذاتي».

يذكر أن السفينة إحدى البنيات التي طورها الباحثون للقيام باختبارات على الأشكال السابحة الدقيقة أو الجزيئات الدقيقة القادرة على التنقل عبر السوائل وخاضعة لإمكانية تتبعها عبر الميكروسكوب.

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