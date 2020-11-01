الكويت تمنع استخدام السكوتر الكهربائي في الطرقات العامة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد انتشارها بكثرة وعرقلتها لحركة السير في بعض الأحيان، قررت وزارة الداخلية الكويتية منع السكوتر الكهربائي والدراجات البرية من السير في الطرقات العامة.

وأوضحت الداخلية إلى أن قيادة الدراجات الآلية غير المرخص بها على الطرقات العامة مخالفة صريحة للقانون، تؤدي إلى حجز المركبة المخالفة لمدة لا تتجاوز الشهرين وفق المادة 207 من اللائحة التنفيذية، كما يعرض حياة قائدها وبقية مستخدمي الطريق للخطر. بحسب موقع «القبس» الكويتية.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» إلى أن اعتدال الطقس فرض على كثير من المواطنين ممارسة نشاط جديد من نوعه، باستخدام «السكوتر» الكهربائي؛ إذ انتشر في كثير من المناطق السكنية. أفراد من مختلف الأعمار يتنسّمون الهواء البارد في الأوقات المسائية عبر السير بـ«السكوتر»، كما اتخذه بعضهم وسيلة للوصول إلى الجمعيات التعاونية بالمنطقة أو الحدائق العامة.

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