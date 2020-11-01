موظفون يصفعون أنفسهم لاكتساب القدرة على الصمود

المصدر: البيان الإلكتروني

أجبرت شركة صينية موظفيها على عمل غريب يتنافى مع مبادئ الإنسانية، إذ أمرتهم بصفع أنفسهم بصورة متكررة، ما أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، فإن الشركة تخضع حالياً للتحقيق إثر توجيه الاتهام إليها بتلك التهمة، في حين برَّرت الشركة ما قامت به من عمل مشين بادعائها أنها كانت تسعى بذلك إلى بناء قدرة موظفيها على الصمود.

وكان مقطع فيديو انتشر أخيراً يُظهر عدداً من الموظفين وهم يعاقبون أنفسهم بالقيام ببعض الأفعال المهينة التي تتعارض مع حقوق البشر الأسوياء.

ونقلت الصحيفة المصرية عن "الديلي ميل" البريطانية أن اللقطات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مجموعة من الموظفين راكعين على الأرض ويرددون شعارات غريبة.

وقال صاحب العمل إن الفيديو سُجل خلال جلسة تدريبية لمساعدة موظفي المبيعات على المرونة، وأصر على أن العمال صفعوا أنفسهم طواعية.

وأوضح تقرير أن المقطع الذي تبلغ مدته 33 ثانية تم التقاطه في مدينة دونجقوان جنوبي الصين وشاركته مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن عدداً من الشركات الصينية اشتهرت بتنفيذ طقوس إذلال علنية كالزحف في الشوارع وتناول الديدان.

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