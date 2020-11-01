«رجل الجبل» أصبح بطلاً بعد نعته بالمجنون

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

كان لونجي بويان يبلغ من العمر 50 عاماً، عندما التقط مجرفة لبدء حفر قناة بدائية، لتوجيه مياه الأمطار من التلال القريبة إلى الحقول الجافة في قريته النائية، بمنطقة جايا الهندية.

والآن، بعد ما يقارب الـ 20 عاماً، أصبح مشروع أحلامه- قناة بطول 3 كيلومترات- جاهزاً، لتجلب له قصة هذا الإنجاز غير الاعتيادي، شهرة على مستوى البلاد، وتتناوله تغريدات رجل الصناعة الهندي، أناند ماهيندرا، عبر موقع «تويتر»، ليتم وصفه باعتباره بطلاً آخر، و«رجل الجبل»، لتتبدى سخرية القدر، بعد عقود من نعته بـ «الرجل المجنون»، وذلك من أفراد عائلته المقربين وسكان القرية كافة.

وبحسب موقع «تايمز أوف إنديا»، فإن قصة البطل، بدأت حينما كان يعمل بمفرده لأكثر من 20 عاماً، لشق طريق عبر تل صخري، لتوفير المياه لسكان قريته النائية، التي تبعد أكثر من 55 كم عن أحد أقرب المدن الكبيرة الرئيسة في البلاد، وهكذا فقد أثمر عمله أخيراً على صعيد آخر مفيد جداً، إذ تمكن السبعيني لونجي بويان، من تقليص فارق المسافة التي تفصل بين قريته والمدينة المشار إليها، إلى نحو الـ 15 كم.

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