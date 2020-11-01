مصر تفتتح متحفين وترمّم «المركبات الملكية»

المصدر: القاهرة - رويترز

افتتحت مصر، أمس، متحفي شرم الشيخ وكفر الشيخ، ومشروع ترميم متحف المركبات الملكية بالقاهرة، بتكلفة بلغت نحو مليار جنيه (نحو 64 مليون دولار)، وهي مشروعات كانت معلقة لسنوات. وأسرعت مصر خلال السنوات القليلة الماضية، في إنشاء متاحف جديدة، وتكثيف بعثات التنقيب عن الآثار، بهدف تنشيط ودعم قطاع السياحة، أحد المصادر الرئيسة للعملة الأجنبية. وقال وزير السياحة والآثار، خالد العناني، إن المشروعات الواقعة بثلاث محافظات مختلفة، والتي توقف العمل بها في عام 2011، تمت بتكلفة وتمويل مصري.

وأضاف: إن العمل بدأ بمتحف شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء عام 2003، وتوقف في 2011، إلى أن تم استكماله مؤخراً، بتكلفة 812 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المدينة تشتهر بالسياحة الشاطئية والسفاري والرياضات البحرية، لكن وجود المتحف الآن، سيضيف عامل جذب جديداً للسائحين.

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